Salvataggi, arresti e missioni speciali. Un premio anche agli eroi in divisa

Tante le benemerenze assegnate a forze dell’ordine e vigili del fuoco. Guardia di finanza: Sebastian Messore, per l’attività di prevenzione anti droga tra i giovani; Giuseppe Petruccelli, per il salvataggio di un anziano a rischio soffocamento. Polizia stradale: Francesca Giansante, referente provinciale e coordinatrice dell’Associazione Celiachia Marche. Esercito: Generale Massimo Coltrinari (in congedo), per il suo lungo servizio e gli incarichi di altissimo livello; Riccardo Dalla Valle, che ha prestato servizio presso reparti di specialità contraerea partecipando a importanti operazioni; Vito Gentile, impegnato tra l’altro nelle Brigate Garibaldi e Pinerolo. Carabinieri: Naddeo Stefano e Brignolo Cristina, che hanno dissuaso un anziano a non suicidarsi. Stazione Carabinieri Brecce Bianche, che hanno aiutato una giovane a sconfiggere la tossicodipendenza. Polizia di stato – questura: Pietro Golia, Giacomo De Giorgi, Francesco Chiappa, Marco Elisei, Francesco Sica, Alessandro Cabula, Michele Fornarelli, che hanno salvato un 16enne dal suicidio. Federica Tozzi, che ha soccorso una bengalese incinta e la figlia di 2 anni, scappate di casa perché vittime di maltrattamenti. Claudio Domenella e Alex Rastaldi, che hanno dissuaso una persona da intenti suicidi; Pietro Fortunato, Simone Citeroni, Matteo Morici, Stefano Cannellino, per l’arresto di un uomo autore di atti di violenza di genere. Angelo Di Guglielmo e Giorgia Maria Vernengo, che hanno salvato un 25enne dal suicidio. Maurizio Sagrini e Marco Di Federico, che hanno ritrovato un malato di Alzheimer scomparso da casa. Elisa Gentili, Daniele Capotondo, Francesco Bottegoni, Rachele Bonfitto, Luca Macrì, per aver portato all’arresto di responsabili di abusi sessuali. Luca Donati, Sabrina Le Moglie Giacomo Maria Santinelli, Francesco Corradini, Simone Di Federico, prodigatisi nel salvare alcuni residenti dalle fiamme. Vigili del fuoco; Blasi Michelangelo, Novelli Alessandro, Medici Nazzareno, Marchetti Andrea, Capotondo Massimo, Rossi Alessandro, Maccari Mauro, Giaccaglia Mauro, Latini Lorenzo, Aramini Savino, Temperoni Moreno, Carbini Daniele, Carletti Emanuele, Giachi Daniele, Marinelli Michele, Pesaresi Francesco, Maccioni Matteo, Gambelli Francesco, Faini Luca, Giovanditto Michele, Ognissanti Leonardo, Sisani Vladimiro, Secchiaroli Francesco, Tarsetti Tommaso, Bettini Daniele, per lo spegnimento dell’incendio alla DS Smith Recycling. Bastianelli Massimo, Napolitano David, Vignoni Andrea, Aquilanti Simone, Paolini Jacopo, Mastri Mirko, Gioacchini Alessio, per aver impedito un suicidio. Milani Rodolfo, Pirchio Simone, Berti Manuel, Giovanditto Michele, Faini Luca, Sisani Vladimiro, che hanno salvato una famiglia intossicata con il monossido di carbonio. Angelo Moroni, Alessandro Morbidoni, Alessandro Sampaolo, Daniele Giachi, Marco Santagata, Simone Antonelli, Vladimiro Sisani, per l’intervento in un incendio in via Flavia. Francesco Strappati, che ha salvato una persona caduta in mare.