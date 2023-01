Si tuffa in mare a Senigallia, salvata da un passante

Il salvataggio della donna

Si tuffano in mare e salvano una donna "Non si muoveva e stava andando a fondo"

Senigallia, 16 gennaio 2023 - "Non mi vuole più nessuno. Ora basta". E si butta nelle acque gelide del mare incamminandosi dal bagnasciuga verso il largo a Senigallia. Un passante si accorge della donna che appariva come in stato confusionale e non esita a tuffarsi, senza togliersi i vestiti per far il prima possibile. L’uomo riesce a raggiungerla, rassicurarla e portarla al sicuro a riva, sana e salva, salvandole la vita e allertando poi il numero unico di emergenza 112. E’ accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 14, nella zona della Rotonda di Senigallia quando altri passanti hanno allertato le forze dell’ordine, assistendo preoccupati, durante la passeggiata pomeridiana sulla spiaggia, alla scena.

Poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri di Senigallia i quali hanno identificato la donna di mezza età e hanno chiamato i sanitari per gli accertamenti del caso. Le condizioni della donna, del posto, grazie alla prontezza del passante che non ha esitato a tuffarsi, non sarebbero particolarmente preoccupanti.