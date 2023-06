Salvate la nostra ematologia L’appello di un paziente al sindaco e alla Regione: "Non si può sempre tagliare"

di Pierfrancesco Curzi

"Il reparto sopravvive tutti i giorni tamponando le emergenze, da anni, grazie al personale sanitario, davvero straordinario. Frequento l’ematologia di Torrette da oltre otto anni e in questo lasso di tempo la degenza è quadruplicata, ma purtroppo i letti sono sempre 6 e le poltrone 4. Ai vertici istituzionali, a partire dal presidente della Regione Marche e al sindaco di Ancona appena eletto voglio dire questo: non pensate solo a Portonovo e ai borghi, occupatevi di sanità, il problema non si risolve tagliando il personale e privatizzando".

Questo è un sunto del post pubblicato venerdì sulla sua pagina Facebook da Marco Paolinelli, operaio e colonna storica della Fiom all’interno della Fincantieri, dal 2015 alle prese con una patologia seguita proprio nel reparto di ematologia a Torrette finito al centro della clamorosa protesta che ha scosso i vertici aziendali.

Un post diretto, senza peli sulla lingua, fatto da chi quella realtà, purtroppo per lui, la conosce bene, dopo una vita di fatica passata dentro il cantiere navale. Oltre al post ci sono le parole che Marco Paolinelli, ‘Spago’ per tutti, ha condiviso con noi: "Quel post l’ho pubblicato perché mi sentivo in dovere di dire qualcosa a proposito di quanto emerso sui giornali l’altro giorno _ spiega Paolinelli _. L’ho fatto per far sentire la mia vicinanza alla gente favolosa che lavora lì dentro, agli infermieri, agli specializzandi, ai medici, a tutti insomma, perché se quel reparto riesce a sopravvivere in quelle condizioni lo si deve soltanto a loro e non certo ai vertici dell’azienda. Quelle persone straordinarie ci fanno vivere e sopravvivere, facendo salti mortali, lavorando senza sosta. Pensi che spesso non hanno neppure il tempo di prendere un caffè e allora io, come altri, scendiamo al bar e glielo portiamo. È il minimo per tutti loro".

L’addetto Fiom di Fincantieri poi inizia ad analizzare la situazione entrando più nel cuore del problema: "Ho letto le dichiarazioni del direttore generale secondo il problema sarebbe stato risolto, le posso dire che non è stato risolto nulla e se esiste il paradosso che ci deve pensare l’Ail (Associazione italiana contro le leucemie e i linfomi, ndr) a dare una mano per trovare personale pagandolo con le donazioni siamo alla fine. Nelle ultime settimane non è cambiato nulla lì dentro e quando settimanalmente vado in reparto mi accorgo che la situazione è sempre caotica. Quando ho iniziato a seguire le cure lì c’erano pochi pazienti, ora, non ne capisco il motivo, sono più che quadruplicati e il reparto non riesce davvero più a sopportare un peso del genere. Tagliare ancora i posti letto e l’attività non ha proprio senso. La salute e il settore pubblico devono venire prima di tutto il resto".