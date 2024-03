Salvati dal "bonus nidi". Niente aumenti di tariffe. Ma la manovra fa discutere

La giunta cambia le regole sulle tariffe dei nidi e annuncia: "Nessun aumento per le famiglie, ma una semplice rimodulazione tecnica". Il documento oggi finirà sul tavolo della giunta per l’adozione, ma intanto ieri l’assessore alle politiche educative, Antonella Andreoli, ha chiesto e ottenuto una commissione ad hoc (la V) per annunciarne i contenuti. Una seduta molto confusa in cui si è parlato di cifre, fasce di reddito, bonus nidi dell’Inps e anche di voucher e fatture. Insomma un papocchio che la nota del Comune diffusa ieri cerca di chiarire: "La rimodulazione delle tariffe dei nidi non comporterà aumenti. Ciò è possibile grazie al Bonus Nidi Inps utilizzato per coprire le tariffe del servizio che sono differenziate per parametri di reddito tramite ISEE e in base agli orari scelti dalle famiglie. La rimodulazione tariffaria renderà sinergico l’aiuto comunale e quello statale, con risorse necessarie per poter implementare e migliorare i servizi senza, sostanzialmente, aumentare il peso in capo alle famiglie". In realtà durante i lavori della commissione è emersa una chiara burocratizzazione del percorso per la richiesta dei bonus. L’assessore Andreoli, coadiuvata dal dirigente del servizio, Giorgio Foglia, non ha portato alcun documento in aula per spiegare cosa accadrà realmente: "Dovevano portare la delibera e non lo hanno fatto _ hanno sottolineato i consiglieri di minoranza, in particolare Dini, Giangiacomi, Pesaresi e Petrelli _. Su quella avremmo potuto discutere e chiarire le ampie zone d’ombra. Per quanto è stato possibile capire non solo le tariffe aumenteranno per le fasce più deboli, quelle con ISEE da 0 a 13mila euro, ma, nonostante le promesse di coperture condivise con lo Stato per il recupero delle somme, alla fine i cittadini avranno anche l’aggravio della burocrazia". In effetti la spiegazione della delibera è stata molto confusa con tanti dettagli mancanti, non ultimo le annualità di godimento del bonus in riferimento alle nascite. Soddisfatta invece Antonella Andreoli: "Con questa scelta anche le famiglie anconetane potranno sfruttare a pieno tutta l’agevolazione loro destinata _ ha spiegato l’assessore alle Politiche Educative _ consentendo tramite il sostegno statale il reperimento delle risorse necessarie per migliorare il servizio, senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. In questo modo avremo a disposizione anche fondi per implementarlo, senza gravare sulle famiglie. Per agevolare l’iscrizione ai nidi delle famiglie con reddito ISEE basso, su richiesta delle medesime potrà essere assegnato un voucher transitorio di importo pari al contributo erogato dall’INPS, in attesa del rimborso".