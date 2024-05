Salvati in mare 67 migranti. Un altro sbarco ad Ancona

La Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranée, salva 67 migranti in balìa delle onde nel Mediterraneo e il Ministero dell’Interno le assegna il porto di Ancona. Un nuovo sbarco di naufraghi salvati ieri dal personale dell’organizzazione non governativa francese avverrà sabato alla banchina 19 dello scalo dorico. Una nuova operazione che coinvolgerà tutte le strutture di accoglienza della città e del territorio sotto il coordinamento della prefettura. La Ocean Vikings, al suo terzo attracco ad Ancona dal gennaio 2023, ha recuperato complessivamente 67 migranti in due diverse operazioni, entrambe nelle acque Sar (Search and Rescue) libiche. Salvataggi complessi, in particolare a causa di una difficile situazione a bordo di uno dei due natanti, una barca di legno, dove alcuni naufraghi erano in cattive condizioni di salute, a partire dalle ustioni provocate dal contatto con il carburante. Prima 41 stranieri recuperati nelle prime ore del mattino, poi un altro soccorso e il caricamento a bordo di altre 26 persone.

Stando alle notizie ricevute dalle autorità competenti, le persone a bordo recuperate in mare sarebbero tutti uomini tra cui 6 minori, di cui 3 non accompagnati e le nazionalità principali sono Pakistan, Bangladesh ed Etiopia. Gruppi che di solito scelgono la rotta balcanica terrestre che però sta subendo dei cambiamenti negli ultimi mesi. I minori dovrebbero restare ad Ancona e provincia, gli adulti potrebbero essere redistribuiti in altre regioni. A distanza di due mesi, dunque, il porto di Ancona torna al centro della politica migratoria del governo nonostante il sindaco, Daniele Silvetti, anche attraverso la filiera istituzionale che comprende anche il governatore delle Marche, abbia più volte ribadito che ad Ancona non ci sono più margini per l’accoglienza. L’ultimo sbarco è stato il più numeroso, con 326 migranti.