Salvati al porto di Ancona 30 cani ammassati in auto, coppia nei guai

Ancona, 18 marzo 2024 - Dalla Turchia sono sbarcati ad Ancona con la loro auto, al cui interno erano stipati trenta cani, trasportati in condizioni assolutamente precarie, in violazione a quanto previsto dalle normative in materia di protezione degli animali da compagnia e di conseguenza introdotti illegalmente in Italia.

Due persone, di nazionalità turca e tedesca, scoperti dalla Guardia di Finanza e dai funzionari delle Dogane, viaggiavano in auto con ventuno cuccioli, chiusi in tre trasportini, e nove cani adulti di piccola taglia, trasportati in un unico box. La coppia, proveniente dalla Turchia e proprietaria degli animali, ha tentato di far entrare i cani in Italia senza però che fossero provvisti della documentazione necessaria e senza alcuna attestazione riguardo il rispetto della profilassi prevista dalla normativa veterinaria vigente.

I 21 cuccioli, inoltre, sono risultati avere meno di 90 giorni di vita, età minima richiesta dalla legge per poter essere trasportati e sono anche risultati essere privi di microchip e di qualsiasi tipo di documentazione. I 9 cani adulti, di piccola taglia, dotati di microchip erano accompagnati da documentazione sanitaria incompleta. Gli animali, a causa delle modalità di trasporto evidentemente inadeguate, sono stati trovati in condizioni di forte stress, manifestando di conseguenza nervosismo e un forte stato di malessere.

Tutti sono stati immediatamente sottoposti a visita e accertate le loro condizioni di salute sono stati applicati i microchip per l’identificazione. Tutti i cani, sia gli adulti che i cuccioli, sono stati sequestrati mentre i due proprietari sono stati denunciati per traffico illecito di animali da compagnia e per il reato di maltrattamento. Gli animali sono stati affidati e attualmente custoditi in un’idonea struttura della provincia, in attesa dei successivi provvedimenti.