Salvati sulla barca a vela

Due ragazzi sono stati soccorsi ieri pomeriggio a Portonovo, davanti allo specchio d’acqua dello scoglio della vela. Erano a bordo di una barca a vela di cinque metri che ha subito la rottura dell’albero. Hanno chiamato via radio la guardia costiera che ha mandato sul posto il gruppo di volontari della Società Nazionale di Salvamento, che garantisce assistenza ai bagnanti della baia, che stazionano con una propria imbarcazione tra Emilia e il molo. Messi in salvo due turisti di 22 e 24 anni, un francese e un italiano di Cesena. I due erano in navigazione da un mese: partiti dal Gargano.