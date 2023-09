Salvato da defibrillatore a Castelfidardo: l'esperienza di Stefano

"Il 6 luglio scorso ho avuto un malore improvviso. La mia grandissima fortuna è che al lavoro c’erano tre ragazzi che sono subito arrivati e hanno iniziato a fare le manovre di primo soccorso. La mia seconda fortuna è stata che in azienda avevamo un defibrillatore". Le parole di Stefano risuonano forti. La campagna di sensibilizzazione "Castelfidardo a cuore", lanciata dalla Croce Verde per prevenire e formare la cittadinanza sull’importanza di fronteggiare tempestivamente l’arresto cardiaco, entra nella fase operativa e lo fa anche con la testimonianza video del 52enne salvato. In concomitanza con il World heart day, sabato dalle 16 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30 al lago della Merla si svolgerà l’evento aperto alla cittadinanza in cui saranno illustrate le tecniche rianimatorie con l’uso del Dae. I defibrillatori automatici esterni sono stati collocati in varie zone. Sette sono frutto dei fondi raccolti dalla Croce Verde e sono stati montati all’hotel Parco, all’Acquaviva (nei pressi del campetto), alla sede del circolo San Rocchetto, vicino alla panetteria delle Crocette, in zona Monumento (ingresso del cimitero storico), Sant’Agostino (supermercato Sì con Te) e sotto l’arco di Porta Marina. Due provengono dalla sensibilità delle ditte Cisel (zona farmacia delle Fornaci) e Cintioli (chiesa del Cerretano) e altri tre espressione di generosità della famiglia di Riccardo Menghini (campo da basket della Figuretta), Nazareno Fraternali (scuole Sant’Anna), Mirco Lucchetti (scuole Mazzini) e "Fallo col Cuore".