"Salvato dal suicidio, calma e prontezza dei nostri carabinieri"

E’ successo tutto nelle ore serali del 7 febbraio a Falconara Marittima dove un giovane cittadino straniero è stato tratto in salvo dal tentativo di suicidio dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona. Alcuni vicini dell’aspirante suicida lo avevano notato salire sul tetto di un edificio alto ben sei piani minacciando di lanciarsi nel vuoto ma l’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio, quando i militari dell’Arma, in collaborazione con l’operatore della Centrale Operativa, hanno soccorso l’uomo, sicuramente in preda a una crisi emotiva, aveva chiamato il numero di emergenza 112, esprimendo intenzioni autolesive tanto da far sfociare a un rischio di suicidio. Il militare in servizio presso la Centrale Operativa ha immediatamente intrattenuto con un approccio empatico, un drammatico ma risolutivo dialogo con il ragazzo confortandolo e facendolo desistere dai suoi insani propositi per lunghi ed interminabili minuti riportandolo alla calma e permettendo ai colleghi e sanitari di raggiungerlo e trasportarlo successivamente in ospedale.

"Sono veramente colpito nel constatare ancora una volta che la prontezza e la capacità di mantenere la calma dei nostri carabinieri in una situazione così critica hanno evitato il peggio. Questo intervento non solo mette in luce la grande professionalità degli operatori delle nostre Centrali Operative 112 ma anche la loro profonda umanità. In un momento di grande tensione, hanno saputo mostrare empatia e comprensione, trattando una giovane vita con dignità e rispetto – così in una nota il segretario generale regionale di Unarma Giuseppe Palermo – siamo sempre pronti ad affrontare emergenze di questo tipo, la soddisfazione personale nell’aver salvato una vita umana da un gesto così folle, è condivisa da noi tutti e non possiamo fare a meno di congratularci". Conclude Antonio Zanna, segretario generale provinciale di Ancona: "È stato l’ennesimo intervento provvidenziale dei nostri carabinieri intervenuti in una situazione molto complessa, dove con la loro professionalità sono riusciti a scongiurare una tragedia umana. Il nostro è un lavoro di prevenzione e repressione della criminalità ma anche di vicinanza alla popolazione che richiede grande comprensione e sensibilità soprattutto in azioni di questo genere in cui ci troviamo ad affrontare momenti drammatici e di pericolo anche per gli stessi operatori. A tutti i colleghi che hanno operato va il nostro sentito ringraziamento".