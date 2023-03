Salvato dalla "malattia" Urina nel parco pubblico Niente processo al 68enne che soffre di incontinenza

Non aveva resistito a un bisogno impellente e così si era diretto al parco più vicino dove si era abbassato i pantaloni per fare pipì. Un gesto che poteva costargli un processo per atti osceni in luogo pubblico. Con questa accusa un 68enne è stato prima denunciato e poi è finito davanti al giudice per l’udienza preliminare. L’incontinente si è salvato. Il giudice Alberto Pallucchini ieri lo ha prosciolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Questo non significa che da oggi chiunque abbia bisogno di fare pipì e lo fa all’aperto possa farlo.

Gli atti del 68enne infatti saranno inviati alla Prefettura e il cittadino dal bisogno facile verrà punito con una multa. Il fatto si era verificato il 23 aprile del 2020. C’era ancora il lockdown a causa del Covid e pertanto non si poteva uscire di casa se non per un giustificato motivo. Attorno alle 10 il 68enne aveva raggiunto piazza Ugo Bassi, dove voleva prendere un bus per raggiungere il centro. Nell’attesa però era stato colto da incontinenza e come soluzione aveva visto dei cespugli del vicino parchetto pubblico. E’ corso lì in tutta fretta e ha fatto pipì. In quel momento però passava una pattuglia della polizia che ha notato subito l’uomo, anche perché il periodo era particolare, c’era la pandemia e non si poteva ancora uscire liberamente da casa.

I poliziotti si sono avvicinati e gli hanno chiesto come mai si trovava lì, con i pantaloni ancora abbassati. L’uomo ha ammesso che aveva fatto pipì e che era uscito per andare a pesca. Gli agenti prima lo hanno multato per la violazione del lockdown poi lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico perché la zona non solo è interessata dal passaggio di mezzi pubblici ma è anche luogo frequentato da bambini. La difesa dell’uomo, l’avvocato Giuseppe Cutrona, ieri ha disquisito sul reato contestato vedendo più inerente un atto contro la pubblica decenza. Il giudice ha derubricato l’accusa con un non luogo a procedere in quella sede per il 68enne. Ora ci penserà la Prefettura ad applicare una multa, quindi a chiudere il tutto con una sanzione amministrativa.

Marina Verdenelli