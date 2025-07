Salvato dall’epilessia a due anni. Isolata la parte del cervello malata per far funzionare la parte sana

Luca (il nome è di fantasia), soffriva di una grave forma di epilessia resistente ai farmaci. A due anni avrebbe avuto davanti un orizzonte di forti sofferenze, poi il consulto con i neuropsichiatri e i neurochirurghi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche a cui ha fatto seguito un delicato intervento chirurgico. Le due fasi, l’ingresso e l’operazione, vanno da maggio a giugno scorsi, adesso il piccolo sta bene. L’intervento portato a termine con successo da medici e chirurghi del presidio materno-infantile ‘Salesi’ è chiamato Emisferotomia Funzionale: isolare uno dei due emisferi cerebrali, senza asportazione, per annullare le influenze negative di quello malato nei confronti di quello sano. Una sorta di ‘clic’ per spegnere una fonte elettrica dannosa, renderla inerte e consentire all’altro emisfero cerebrale di funzionare senza interferenze: "L’intervento molto delicato perché si agisce dentro il cervello mettendo a rischio i centri vitali _ spiega il Direttore della Neurochirurgia Ospedaliera dell’AOU delle Marche, il dottor Roberto Trignani con cui hanno collaborato i neurochirurghi Michele Luzi e Alessandra Marini _. I due emisferi, divisi da un vallo d’acqua, sono stati separati sotto il profilo delle influenze evitando che quello patologicamente non sano (il destro, ndr.) compromettesse anche l’altro. Un tempo la soluzione chirurgica in campo consisteva nell’asportare l’emisfero malato, con tutta una serie di gravi conseguenze. Ora i due emisferi vengono disconnessi e quello dannoso semplicemente annullato. Ed è quello che è successo al bambino in questione che dal giorno dell’intervento non presenta più crisi e ha ripreso funzioni vitali mai attivate". Prima dell’intervento le crisi epilettiche erano molto frequenti e presenti tutti i giorni. L’origine era legata a una ischemia cerebrale verosimilmente perinatale che aveva creato una cavità nel cervello del bambino di due anni: "Il percorso multidisciplinare è fondamentale per questo come per tutti gli altri casi trattati _ conferma la dottoressa Carla Marini, direttrice della Neuropsichiatria Infantile del ‘Salesi’ _, così come è straordinaria la rete operativa di professionisti con cui ci interfacciamo a livello regionale e nazionale. Nel caso specifico la famiglia (residente nel territorio marchigiano, ndr.) si è affidata a noi e i risultati post-operatori sono subito stati evidenti. È bastato il primo sorriso del bambino per capire che le cose erano cambiate e in effetti da allora non ha più avuto crisi epilettiche".