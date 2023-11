"Salviamo gente. Non facciamo i monitoraggi"

"I vigili del fuoco escono soltanto quando ci arriva una richiesta di soccorso. Noi salviamo le persone, non facciamo monitoraggi". È questa l’analisi amara fatta dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ancona, Pierpaolo Patrizietti, dopo aver appreso di essere tra i 14 indagati in relazione ai 13 morti provocati nell’hinterland di Senigallia, lingo le valli del Misa e del Nevola dall’alluvione del 15 settembre 2022 che seminò distruzione anche nel pesarese. Il Carlino lo ha contattato ieri mattina presto: "Sono venuto casualmente a conoscenza di questo fatto pochi minuti fa _ ci ha detto Patrizietti _ e sono rimasto sorpreso e dispiaciuto. Ripeto, essere inserito tra gli indagati è stato davvero sorprendente, non me l’aspettavo. Oggi avevo in programma di trascorrere una giornata in montagna e invece è arrivato questo provvedimento che io appreso accendendo il mio pc. Mi coglie davvero alla sprovvista, non so cosa sia potuto accadere. Prima dovrò capire bene i fatti, poi è chiaro che in caso di conferma del provvedimento mi consulterò con un legale di fiducia". Al momento l’avviso di garanzia con l’accusa di cooperazione in omicidio colposo plurimo non gli è stato notificato. Tra le persone interessate dall’avviso di garanzia sei sindaci (Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Serra dè Conti, Ostra e Trecastelli), sei funzionari della struttura regionale di Protezione civile e due dei vigili del fuoco tra cui proprio Patrizietti: "Di più non posso dire perché non mi è stato notificato l’atto _ risponde il comandante, pochi giorni fa premiato dal Governo proprio per l’attività svolta durante l’alluvione _. Non voglio esprimermi perché prima voglio vedere le carte e poi si approfondirà nelle sedi opportune. Carenze nello scambio di informazioni? Ripeto, noi salviamo le persone come primo lavoro e non ci occupiamo di monitoraggi. I vigili del fuoco svolgono un ruolo di protezione della cittadinanza e non di prevenzione dei pericoli legati alle intemperie di cui si occupano altri". È giusto ricordare come le imprese compiute dai vigili del fuoco durante l’emergenza alluvione del 2022 siano diventate anche un suggestivo volume fotografico presentato alcuni mesi fa in prefettura ad Ancona.

Pierfrancesco Curzi