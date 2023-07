"Salviamo la nostra storia" Raccolte più di 3mila firme

"La dichiarazione dell’assessore regionale al bilancio Brandoni è surreale e insopportabile". Così Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città sulla vicenda del taglio del contributo a rendicontazione a favore dell’Istituto di Storia delle Marche: "Che la destra voglia piano piano smantellare ogni istituto storico e culturale riferibile alla tradizione costituzionale e antifascista è ormai cosa nota _ aggiunge Rubini _. Affermare che la Regione non avrebbe 50mila euro per garantire il proseguo delle attività dell’Istituto è davvero incredibile.

L’Istituto è un baluardo culturale che da decenni raccoglie materiale, produce approfondimenti, propone eventi e non solo deve vivere, ma rilanciare la propria attività. Chiediamo alla Regione di interrompere ogni atteggiamento ostativo per prodigarsi alla ricerca dei finanziamenti necessari". Il capogruppo Pd in consiglio regionale, Maurizio Mangialardi, si rivolge invece confidenzialmente al presidente della giunta Acquaroli: "Sai bene che questa non è una realtà di parte, ma un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Salviamola insieme. Se la giunta dovesse scegliere di non rifinanziare con una congrua cifra le attività dell’Istituto Storia Marche, si assumerà la responsabilità della chiusura di una delle più prestigiose e longeve istituzioni culturali del nostro territorio, fondata ormai oltre mezzo secolo fa con il voto unanime di tutti partiti che allora rappresentavano l’arco costituzionale". Mangialardi, insieme ai consiglieri del gruppo, ha depositato un’interrogazione a risposta immediata che andrà in discussione nella seduta consiliare di martedì prossimo. Nel testo si chiede alla giunta Acquaroli di garantire i 50mila euro richiesti dal direttivo dell’Istituto Storia Marche in occasione della prossima variazione di bilancio o, al più tardi, in sede di assestamento: "Già nel 2020 _ aggiunge Mangialardi _, appena insediata la giunta, Acquaroli aveva provato a tagliare i fondi. Se è vero che da parte del centrodestra non c’è alcun pregiudizio di natura nostalgica o ideologica, questo è il momento di dimostrarlo".

Infine Antonio Mastrovincenzo, altro esponente Dem in consiglio regionale: "L’Istituto di Storia delle Marche rischia la chiusura dopo 53 anni _ ha scritto Mastrovincenzo sul suo profilo Facebook _. La giunta Acquaroli ha costantemente tagliato le risorse a suo favore, mentre le passate legislature avevano consentito all’ente di proseguire la sua preziosissima attività. In questi tre anni, attraverso una serie di emendamenti al bilancio, abbiamo sollecitato la giunta di destra a ripristinare i finanziamenti. Non siamo stati ascoltati. Adesso non c’è più tempo, la giunta Acquaroli riveda la sua scelta scellerata".