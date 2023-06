"Salviamo la sanità pubblica". Lo slogan inizia a farsi sentire e coinvolge medici, veterinari, dirigenti sanitari, associazioni di cittadini e pazienti che si stanno mobilitando in difesa del Servizio sanitario nazionale. Domani stato di agitazione sindacale in tutta Italia con più di venti manifestazioni in altrettante città del Paese, tra cui Ancona. Le Marche, dunque, non fanno eccezione e a promuovere l’iniziativa ci saranno congiuntamente l’Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed, Aaroi-Emac, Fassid, Fp Cgil medici e dirigenti Ssn, Fvm Federazione veterinari e medici, Coordinamento nazionale delle aree contrattuali medica, veterinaria e sanitaria Uil fpl e Cisl medici. Il sit-in è fissato per domattina (ore 11) davanti all’ingresso dell’ospedale Regionale di Torrette e a seguire ci sarà l’assemblea nell’Aula Totti con i segretari regionali dei sindacati di categoria che organizzano la mobilitazione.

Ai sindacati dei medici e dirigenti sanitari si aggiungeranno le associazioni dei cittadini e dei pazienti: "L’obiettivo – scrivono uniti i sindacati – è sollevare una voce unica a difesa della sanità pubblica e del Servizio sanitario nazionale, afflitto da storiche carenze di personale e riorganizzazioni sul territorio ma mal si conciliano con detta mancanza di professionisti della sanità di difficile reperibilità soprattutto per talune specializzazioni. Il Piano sanitario regionale che la giunta Acquaroli ha varato nelle scorse settimane ha azzerato Asur e Marche Nord e creato le 5 Ast provinciali dovrà passare al vaglio dell’assemblea legislativa entro l’estate, ma il tema resta quello della carenza di personale e dei precari non stabilizzati". La carenza non riguarda solo i medici. Secondo i sindacati nelle Marche servirebbero 7mila lavoratori per dare concretezza alla riforma del sistema sanitario regionale molti dei quali già in servizio dall’epoca Covid parte dei quali in attesa di stabilizzazione.