Salviamo Portonovo: "Sì alle barriere sommerse e arretramento degli chalet"

Salvare Portonovo dal mare. Argomento emerso nel corso dell’intervista del Carlino ad Aldo Roscioni di lunedì scorso e proseguito ieri con le riflessioni del sindaco Daniele Silvetti, entrambi favorevoli allo studio di un progetto di difesa di quel tratto di costa. Il dibattito prosegue oggi con gli operatori della baia, coloro che più di altri sono in prima linea nell’affrontare i problemi legati alla costante erosione delle spiagge e ai danni causati dalle mareggiate. "Trovare una soluzione per la difesa della costa è fondamentale – afferma Marcello Nicolini dell’omonimo ristorante e presidente del consorzio La Baia – Ritengo comunque di enorme importanza l’arretramento delle strutture ricettive. Stiamo lavorando da circa un anno mezzo con i tecnici comunali proprio per giungere ad una soluzione condivisa. Le strutture ricettive sarebbero da arretrare e da rifare da nuovo. Anche i monumenti di Portonovo, il Fortino Napoleonico, la Torre Clementina e la Chiesa di Santa Maria, hanno un grande valore e vanno salvati e protetti"".

In linea con queste necessità anche Giacomo Giacchetti del ristorante il Molo: "Le barriere sommerse possono essere una soluzione e attualmente si sta valutando come, quando e con chi sarà possibile arretrare le strutture. La baia va salvaguardata facendo gli studi e le valutazioni necessarie per comprendere, insieme, quali siano le migliori soluzioni da attuare". Il dibattito sulla possibilità di posizionare barriere sommerse si allarga con Gianni Boriani, dello stabilimento Franco: "Diciamolo chiaramente, sono barriere sott’acqua. Non si vedono, non sono come quelle di Palombina ed hanno tre specificità: essere utili per la ripopolazione del mosciolo selvatico; riparo per altre specie marine che lì si potrebbero annidare e riprodurre; salvare la spiaggia dalle mareggiate senza infastidire lo splendido panorama".

Le barriere, nel momento in cui si ripopolano potrebbero essere un ulteriore elemento naturalistico attrattivo per Portonovo come evidenzia Edoardo Rubini dello stabilimento Emilia: "Possono essere sicuramente ricercate dagli amanti delle immersioni come ho visto in quelle realizzate alle Maldive piene di ogni specie marina. Le barriere sommerse sono utili per mantenere la costa. Vanno protette sia le spiagge degli stabilimenti che quelle libere. Credo che quanti ricoprono incarichi attinenti a queste problematiche faranno il possibile per risolverle. Il tempo è scaduto e servono scelte coraggiose per proteggere la bellezza naturalistica di Portonovo e la sua economia".

Sul fatto che il ripascimento sia un’operazione costosa ed inutile sono tutti d’accordo. Un tema che Paolo Bonetti, dell’omonimo stabilimento, ripete da anni: "Il ripascimento non serve a nulla mentre le barriere sommerse potrebbero garantire quella linea di costa che è un bene sia per le spiagge date in concessione che per quelle libere. In un momento in cui le Marche sono super visitate è un peccato farsi trovare con le spiagge ridotte al minimo. Le barriere servirebbero al ripopolamento di molluschi e pesci, terrebbero più lontane le vongolare e i trapodi di calcestruzzo, utilizzati per realizzarle, possono essere spostati, se fosse necessario modificare le opere realizzate, con una spesa contenuta e senza problemi".