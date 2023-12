‘Salvifica’, Ettore Frani: "dialoga" con le opere del Sassoferrato

"Salvifica. Il Sassoferrato e Ettore Frani, tra luce e silenzio" si potrà visitare anche in questi giorni a palazzo degli Scalzi di Sassoferrato la 72esima edizione della rassegna internazionale d’arte premio G. B. Salvi. La mostra, curata da Federica Facchini e Massimo Pulini, è una monografica dell’artista contemporaneo Ettore Frani (Termoli, 1978), che si porrà in dialogo con dieci dipinti inediti del pittore seicentesco, uno dei più affascinanti dell’epoca, Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato, provenienti dal mondo collezionistico e antiquario. È il frutto di un doppio progetto di ricerca, sull’antico e sul contemporaneo, attraverso un confronto serrato e visionario tra le opere di due artisti. Il Sassoferrato, solo in apparenza sempre uguale a se stesso, è un artista che offre continue e importanti sorprese, oltre a raggiungere sempre più alti risultati nelle aste internazionali.