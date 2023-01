"Salvifica", la mostra di Nicola Samorì

Ultimi giorni per visitare nel prestigioso palazzo degli Scalzi ‘Salvifica’, una monografica dell’artista contemporaneo Nicola Samorì in dialogo con dieci dipinti inediti del pittore Giovanni Battista Salvi detto "il Sassoferrato", pittore del XVII secolo. Siamo nell’ambito della rassegna internazionale d’arte, premio G. B. Salvi, la più longeva rassegna artistica italiana dopo la Biennale di Venezia e il premio Michetti di Francavilla al Mare. Il ruolo e le scelte del Salvi si distinsero per un’ostinata ricerca pittorica orientata al recupero di valori rinascimentali, ponendosi in direzione contraria rispetto alle tendenze del suo tempo. Venerdì prossimo per la mostra alla quale di potrà essere accompagnati dalle guide della cooperativa Happennines si potrà contare sulla presenza della curatrice Federica Facchini, mentre l’indomani alle 15 è previsto un laboratorio sull’arte e i segreti del corniciaio e per i più piccoli. Info e prenotazioni, presso lo Iat o ai numeri 073295 62 57 oppure 3337301732.