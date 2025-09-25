Salvini alla Orte-Falconara: "E’ un’altra rivoluzione. Fino a Roma in due ore": "Con lui il furto più grande"

"L’obiettivo è tra fine 2026 e inizio 2027, poter andare a gara per la velocizzazione, il potenziamento e, immagino, l’arretramento della linea dell’Alta velocità e anche qua è una rivoluzione perché stiamo investendo miliardi per arrivare ai confini delle Marche". Parola del ministro dei Trasporti e vice premier Matteo Salvini approdato ieri a Genga per un sopralluogo al cantiere di Rfi per il secondo lotto del raddoppio della tratta Orte-Falconara Marittima. "Ho nominato un commissario – ha aggiunto il ministro – non a caso è l’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana. Stanno lavorando sulla progettazione, sull’ascolto dei territori. Ci sono i cantieri aperti sulla Roma Napoli, Bari e in Puglia a salire. Il nodo marchigiano è fondamentale – ha evidenziato ancora – l’aeroporto che sembrava dato per morto da altri è ripartito, stiamo investendo tanto sui porti penso al porto di Ancona: alcune centinaia di milioni di euro. Quindi conto che domenica i marchigiani vadano a votare non sulle polemiche o sulle impressioni, ma sulla realtà, sui fatti: qua ci sono 350 operai che stanno scavando e sulla Statale altri operai che stanno lavorando. Fino a qualche tempo fa c’era il nulla. Penso alla Galleria della Guinza, dove Ricci in passato dormì per protesta: c’è chi dorme e c’è chi i lavori li finisce". Ma non sono ancora finanziati alcuni tratti del raddoppio che promette di arrivare a "dieci treni rispetto ai quattro all’ora previsti adesso" nelle parole di Chiara De Gregorio, direttrice investimenti area Centro di Rfi. "I soldi nel cassetto ci sono per tutta Italia quindi chi prima arriva coi progetti prima parte – ha replicato il ministro leghista – Abbiamo a budget più di 100 miliardi di euro per le realizzazioni dei prossimi anni. Ci sono tre lotti per fare Ancona-Roma in due ore e un quarto, bisogna finirli tutte e tre. Quando mi mettono in mano le progettazioni sta a me ministro trovare nel contratto di programma i soldi necessari. Appena ci sono le progettazioni, con il quadro economico ben definito troveremo quello che serve". Tra Genga e Serra San Quirico "i lavori sono a buon punto – ha aggiunto De Gregorio – Stiamo già scavando quattro di sei gallerie progettate. La fine lavori è prevista entro dicembre 2026".

"Credo che un ministro delle infrastrutture che ha compiuto il più grande furto infrastrutturale delle Marche – è la replica di Matteo Ricci, candidato a governatore del centrosinistra – dovrebbe vergognarsi ogni volta che varca il confine regionale. Ci ha portato via 2 miliardi di euro previsti per l’arretramento della ferrovia e li ha messi nel Ponte sullo Stretto. Io nella Galleria della Guinza ci ho dormito perché sognavamo un’infrastruttura moderna che collegasse i due mari, non una galleria sola, ad una canna, a senso unico, in uscita dalle Marche verso la Toscana. Le Marche meritano di più, da domenica potranno finalmente cambiare".

Inevitabile l’accenno al nuovo attacco nella notte alla Flotilla diretta a Gaza. "È chiaro che quando ti avvicini a una zona di guerra qualcosa rischi – ha sentenziato Salvini – se vieni in cantiere sulla linea ferroviaria e nelle Marche, incontri, operai, imprenditori, sindaci, se vai in una zona di guerra...".

Sara Ferreri