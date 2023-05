Salvini: "Potenziarla è nostro obiettivo"

"Il potenziamento e lo sviluppo dell’itinerario Orte-Falconara è uno dei progetti ferroviari su cui abbiamo da subito concentrato la nostra massima attenzione. Stiamo accelerando e correndo come matti recuperando anche qualche tempo perduto in fase di ultimazione Pnrr. Grazie alle opere in esecuzione sarà possibile ridurre i tempi di percorrenza tra Roma e Ancona di oltre 30 minuti". Lo dichiara il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a una interrogazione in Senato sul raddoppio della tratta ferroviaria tra Orte e Falconara.