Ancona, 27 dicembre 2019 - «Diamo un calcio a Salvini». Era la scritta che campeggiava su un campo di calcio in occasione di una partita amichevole dell’Ancona Respect femminile under 12. E subito è esplosa la polemica con la Lega che ha preso posizione. «La sinistra ci ha ormai abituato a ogni genere di insulto, ma il fatto che ad Ancona certi violenti radicalizzati e odiatori di professione siano riusciti in un colpo solo a strumentalizzare il Natale, lo sport e delle ragazzine, è francamente sconcertante e abbassa la soglia del grottesco» dice il senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche .

«Altro che scuola di calcio, questo sembra essere un campo di ri-educazione che incita all’odio e alla mancanza di rispetto verso chi la pensa diversamente, dove si strumentalizza lo sport, che dovrebbe insegnare ben altri valori».