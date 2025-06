"Salvo", storia dell’Arma e di un eroe al teatro Astra di Castelfidardo

E’ in programma martedì alle 21.15 a ingresso libero al teatro Astra una serata dedicata alla città di Castelfidardo e all’Arma dei Carabinieri di cui ricorre il 211esimo anniversario della fondazione. Lo spettacolo musicale e di intrattenimento portato in scena dagli artisti dell’associazione culturale "Il Rompibolle" che riunisce carabinieri in servizio e in congedo, è imperniato sui temi della legalità e dell’uomo carabiniere, con specifico riferimento a Salvo d’Acquisto, un simbolo della resistenza, un eroe e martire cristiano della Seconda guerra mondiale che indossando la divisa ha dato testimonianza di carità. Le musiche sono di Paola Olivieri e Pasqualino Palmiero. Un omaggio di cui sono promotori l’Anc, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Sim Marche (Sindacato militare dei carabinieri), il Comune e la Pro loco.