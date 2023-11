Saman, il fratello difende la madre

Al processo davanti alla Corte d’Assise per l’omicidio di Saman Abbas, oggi tornerà in aula Alì Haider, il fratello della 18enne pakistana uccisa a Novellara, in provincia di Reggio. L’uomo, costituito parte civile, viene ascoltato come indagato in procedimento connesso, per la fattispecie di concorso in omicidio. Nell’udienza di martedì, Haider, che ha 18 anni, si è soffermato sulla posizione della madre Nazia Shaheen (foto), descrivendola come una donna che ha dovuto sottostare alle direttive del marito Shabbar Abbas. Rispondendo a una domanda ha detto: "Quello che papà diceva a lei, mamma doveva farlo. Non poteva neanche parlare. Nella nostra cultura è così: le donne è come se non valessero niente".