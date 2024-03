San Biagio può sognare. Anche in finale di Coppa

"Un doppio sogno da realizzare". Campionato (secondi a tre punti dalla vetta del girone D di Seconda Categoria) e anche Coppa. Lo scrivono e lo sognano i dirigenti del San Biagio. Martedì i biancorossi hanno staccato il biglietto per la finale di Coppa Marche di Seconda Categoria. Osimo e frazione in questa stagione sembrano avere un feeling particolare con la Coppa dopo il trionfo a dicembre dell’Osimana nella competizione di Eccellenza regionale. In attesa a San Biagio si scrive una nuova pagina di storia biancorossa visto che arrivare in fondo nella quarantennale storia del Galletto è stata una rarità. L’ultima, l’unica, 6 anni fa, con la finale di Coppa Marche persa a Civitanova, ma era Prima Categoria. Ora i biancorossi potranno cercare il loro primo trofeo nella competizione spesso snobbata da tutti. In attesa di conoscere data e campo neutro (l’avversario sarà il Petritoli), i galletti possono festeggiare comunque un traguardo prestigioso. Dopo aver battuto tra andata e ritorno l’Agugliano Polverigi: 1-4 in trasferta e 1-0 nel ritorno grazie a una rete alla fine del primo tempo del baby Davide Mariotti. "Una grandissima soddisfazione per il lavoro fatto da tutto il gruppo, staff e società. Siamo arrivati in finale meritatamente".