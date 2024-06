San Biagio riparte da tutti i protagonisti

Gruppo vincente non si cambia. E’ così anche a San Biagio reduce da una stagione storica, con la vittoria del campionato di Seconda Categoria e con il successo in Coppa Marche. Quasi tutti i protagonisti della vecchia rosa vestiranno la maglia biancorossa la prossima stagione con il Galletto che vorrà affrontare al meglio il ritorno in Prima Categoria, una serie dove il San Biagio ha militato per 15 degli ultimi 18 anni.

E quindi resteranno a San Biagio i portieri Riccardo Buontempi e Luca Giacchetta, i difensori Andrea Brasili, Alessandro Baldoni, Simone Quercetti, Francesco Bottegoni, Giacomo Pagliarecci, Jacopo Venturini e Stefano Camilletti; i centrocampisti Lorenzo Marchetti, Tommaso Marinelli, Andrea Rosini, Tommaso Carotti, Jacopo De Luca e gli attaccanti Diego Malatesta, Gianmarco Binci, Mattia Giacchetta, Davide Mariotti e Michele Pasqualini.

Salutano Marco Antinori, Islem Chouine, Rayen Abdallah e Manuel Bellucci.

Nicola Cecati che da quest’anno come direttore sportivo affianca il direttore generale Sandro Veroli commenta: "Ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di rimanere con noi, è stata una annata straordinaria, vogliamo proseguire per il meglio, il progetto va avanti con entusiasmo e ambizione. Auguriamo il meglio ai ragazzi che ci salutano e che ringraziamo per il loro contributo. Ora stiamo cercando di trovare dei degni sostituti per rinforzare la rosa e fare un bel campionato di Prima categoria. Per completare la rosa ci manca solo un arrivo in attacco e uno sulla mediana".