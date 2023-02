"San Carlo, la torretta è da demolire"

C’è un ambizioso progetto di mandato, al quale tutta l’Amministrazione comunale di Osimo ha sempre tenuto molto. E’ il recupero e la manutenzione della torretta del San Carlo che si erge sullo stabile che prima tra l’altro accoglieva l’ufficio del giudice di pace. Una struttura molto importante per la città dove era stato pensato anche il trasferimento degli uffici del Commissariato di Osimo che si trovano in pieno centro storico. Date poi le dimensioni dell’edificio, la torretta in particolare avrebbe potuto anche ospitare le tante realtà associative presenti sul territorio comunale. Sono diversi infatti i gruppi che potrebbero trasferirci la sede o magari averne una per la prima volta, associazionismo e volontariato che danno una grande mano a tanti cittadini. Erano stati affidati gli incarichi per la valutazione della vulnerabilità sismica e a quel punto si sarebbero potuti progettare gli interventi strutturali da effettuare. Qualcosa però è cambiato nel corso degli anni. "Da calcoli e preventivi fatti per mettere in sicurezza sismica e per effettuare la manutenzione dei locali interni, la spesa si aggira sui cinque milioni di euro. Spendere tale somma, salvo imprevisti, non conviene economicamente e quindi sarebbe più auspicabile un’eventuale demolizione con ricostruzione del nuovo edificio basato sulle reali necessità", ha detto il sindaco Simone Pugnaloni durante l’ultimo consiglio di quartiere della zona. Se n’è parlato dopo diverso tempo perché l’hanno richiesto i cittadini. Era stato ipotizzato appunto anche il trasferimento del Commissariato ma, alla luce dei fatti, sarà necessario individuare una nuova sede in collaborazione con il Ministero dell’Interno, assicura l’assessorato alla Polizia. Durante lo stesso Consiglio i residenti non hanno mancato di chiedere aggiornamenti sullo stato delle strade, in particolare via Spontini dal ponte all’incrocio con via Pavarotti, via De Gasperi dall’incrocio con via Brodolini fino a quello con la rotonda del nuovo Conad con contestuale eliminazione del dosso pericoloso in via Annunziata Vecchia, e via Aldo Moro, che presenta problemi di asfaltatura, nonché diversi marciapiedi da sistemare. Il primo cittadino ha assicurato che per quello vie si prenderanno provvedimenti nell’ambito degli interventi per le asfaltature inseriti già a bilancio.

Silvia Santini