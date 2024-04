San Ciriaco da mare a mare. La Fiera non cambia il format. Dal Viale a Corso Garibaldi

Da Mare a Mare. manca meno di un mese all’edizione 2024 della Fiera di San Ciriaco, la prima organizzata dall’amministrazione di centrodestra. A differenza di quanto accaduto per altre kermesse, o Grandi Eventi, a partire dalla Festa del Mare del settembre scorso, questa edizione della Fiera di Maggio non dovrebbe discostarsi troppo dalle precedenti. In particolare sull’ubicazione del nucleo principale della fiera, ossia il viale della Vittoria che resta il cardine, almeno per quest’anno. Non è un mistero, come già affermato dal sindaco Silvetti e dall’assessore al commercio e ai grandi eventi Eliantonio, l’intenzione di rivedere l’organizzazione della fiera in futuro. Intanto l’edizione 2024 resta ancorata al passato, con il percorso principale che andrà da corso Garibaldi al Viale della Vittoria attraverso piazza Cavour (possibile il coinvolgimento di piazza Pertini e di altre aree del centro collegate).

Confermate, e questo sembrava abbastanza scontato, le quattro giornate della kermesse che attira ogni hanno decine di migliaia di visitatori: si parte, come sempre, il 1° maggio per arrivare fino al 4 maggio. Il numero degli stalli per l’esposizione dovrebbe essere pressoché identico a quello dello scorso anno, a conferma della decisione della giunta di mantenere l’ossatura organizzativa passata, apportando per ora soltanto piccole modifiche. Le novità, infatti, potrebbero arrivare dalle iniziative collegate alla fiera e nei prossimi giorni sarà lo stesso assessore competente, Angelo Eliantonio appunto, a comunicare il cartellone generale della fiera. Quella del 2024 è anche l’ultima co-organizzata dal Comune con la società romagnola Blu Nautilus che per tanti anni si è occupata della manifestazione fieristica di Ancona. Il contratto, stipulato e prorogato con la vecchia amministrazione, scade alla fine della prossima fiera. La nuova amministrazione ha deciso di internalizzare una serie di attività e soprattutto di aumentare le mansioni della sua nuova multiutility, ossia Ancona Servizi (ex Mobilità&Parcheggi). L’UlisseFest, il festival del viaggio di Lonely Planet, in programma a inizio luglio in città, sarà seguito proprio da Ancona Servizi anche sotto il profilo della ricerca di sponsorizzazioni e la stessa cosa potrebbe accadere in futuro per la Fiera di San Ciriaco.