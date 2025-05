San Ciriaco, l’AI restituisce il volto del patrono

San Ciriaco, il patrono di Ancona, ha un volto, grazie all’intelligenza artificiale. Non solo: il suo è il corpo mummificato di un santo più antico dell’Occidente e non è morto a causa dell’ingerimento del piombo fuso. Sono alcune delle informazioni arrivate dalla recente ricognizione eseguita sul corpo. "Abbiamo finalmente una datazione assoluta, fatta col metodo del carbonio-14, che ci dice che il corpo è del IV-V secolo d.C.. Siamo sicuri al 96%", afferma Antonio Fornaciari, dell’Università di Pisa. Inoltre i livelli di piombo nella trachea "non sono così elevati. Sono compatibili con ciò che in genere si rinviene in corpi conservati in necropoli". Non è morto dunque "per avvelenamento da piombo, né per l’ introduzione di piombo fuso". Le cause della morte, però, non sono state chiarite con certezza.