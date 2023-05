Ancona celebra San Ciriaco: premiati i cittadini illustri

Ancona, 4 maggio 2023 – Giorno del patrono di Ancona: San Ciriaco fa il miracolo e spunta il sole, la sindaca dorica ci scherza sopra: “Su questo, tra l’Amministrazione comunale e San Ciriaco c’è un accordo (ride, ndr)”.

Mancinelli, giunta al termine del suo secondo mandato, non ha nascosto l’emozione per uno dei suoi ultimi eventi pubblici con la fascia tricolore addosso: "Certo che sono emozionata, tutte le cose vere emozionano, ma cercherò di reggere anche oggi”.

E ancora: “Ognuno dei premiati, in modo diverso, ha dato ad ognuno di noi un segnale di speranza, cioè la possibilità che persone per così dire normali - né santi né eroi - hanno potuto dare il meglio di sé aiutando gli altri. Questo è un segnale di speranza perché dice che tutti possiamo farlo, ed è pure un invito alla sfida, alla responsabilità, perché se ognuno di noi lo può fare, lo deve fare”. La cerimonia (ancora in corso in piazza Cavour) è iniziata dieci minuti dopo il previsto, attorno alle 11.40, con l’esibizione di Simone Bortoluzzi (Jimmiloom) e Alex Andreoni. Tantissimi i premiati: tra loro, la scienziata di calibro internazionale che studia l’etica dell’intelligenza artificiale, la professoressa Francesca Rossi, di Ancona. A lei e a Filomena Felcini, storica patronessa dell’ospedale pediatrico Salesi, è andata la medaglia d’oro.