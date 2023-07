"San Donato, al via il lavori per la strada"

"Nuovi lavori di manutenzione stradale a San Donato". L’atteso annuncio arriva dalla giunta Ghergo che spiega: "È un intervento necessario – spiegano dalla giunta - per mitigare gli effetti del traffico sulla strada di San Donato a causa della chiusura della strada provinciale. L’importo dei lavori è di 140mila euro che saranno finanziati per 62.500 con fondi ministeriale e per il resto con risorse proprie dell’Ente". I lavori interesseranno principalmente il tratto che precede l’ingresso al paese per una lunghezza di circa 1 chilometro dove la sede stradale risulta particolarmente deteriorata. È prevista la "rimozione di una parte del manto stradale esistente e il ripristino di parte della pavimentazione con conglomerato bituminoso tipo binder chiuso". "Si tratta di un impegno – aggiungono dall’amministrazione - che avevamo preso con i cittadini. Per questo intervento il Comune ha partecipato a un bando regionale con un progetto da 350mila euro cofinanziato al 30% che consentiva di intervenire su quattro tratti e non solo su uno, ma purtroppo il progetto non è stato finanziato dalla Regione. La giunta regionale ad agosto 2022 ha pubblicato un bando per finanziare interventi di miglioramento della rete stradale per 1.295.128 euro (per l’intera Regione), a seguito del quale sono stati finanziati solo pochi interventi sugli oltre cento Comuni che hanno fatto richiesta". La giunta fa poi il punto sui lavori di manutenzione delle strade. "Abbiamo eseguito quattro interventi di cui uno in fase di completamento: la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali e marciapiedi – secondo stralcio (Cacciano, via Bachelet, Serrina) per 125mila euro. La riparazione e messa in sicurezza di alcune strade comunali (via Dante, via Moccia, Cantia, Cesi) per 185mila. La manutenzione straordinaria di infrastrutture, marciapiedi e strade comunali finanziato con il Pnrr per 506mila euro. Infine la realizzazione degli attraversamenti pedonali luminosi (130mila euro). In un anno – concludono – il Comune ha investito sulle strade quasi 1 milione di euro. A queste si aggiungeranno: 250mila euro per la strada di Moscano e la relativa frana, già deliberate e con progetto esecutivo già approvato, 40mila per la strada di Castelletta che contiamo di affidare entro l’estate, 700mila per la messa in sicurezza di altri tratti stradali deliberati nell’ultimo Consiglio".

"Si tratta – spiega il sindaco Ghergo - di interventi importanti per migliorare la condizione delle nostre strade sia comunali che delle frazioni che si trovano in condizioni molto precarie per una carente e inesistente manutenzione precedente".

Sara Ferreri