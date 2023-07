San Giuseppe e parco Granita: progetto di riqualificazione

A passi spediti verso la riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere San Giuseppe e del parco Granita, al via l’iter per l’affidamento dei lavori finanziati con 370mila euro, anche con fondi Pnrr. L’intervento di rigenerazione per cui è stato redatto il progetto esecutivo prevede diversi interventi: la realizzazione di una nuova pista ciclabile, nuovi percorsi pedonali e promiscui, la riqualificazione del verde esistente e in particolare del Parco Granita, con inserimento di nuove essenze arboree, arbustive e siepi. La riqualificazione e nuova organizzazione degli orti urbani (tra via Tessitori e via Granita) esistenti, con finalità sociali, ricreative e didattiche. Ma anche nuovi arredi urbani, aree giochi e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Saranno inseriti "sistemi Lve (segnali e percorsi tattili per ipovedenti, ndr) integrati nel tratto di percorso pedonale compreso in via Granita e via Tessitori". Prevista anche "l’integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione con lampioni a led all’interno del parco Granita e nel tratto di via Tessitori, consentendo così una maggiore accessibilità, fruibilità e sicurezza del parco nelle ore notturne" spiegano dagli uffici comunali. L’obiettivo che si intende perseguire con questo progetto è "la riqualificazione degli spazi pubblici nel quartiere San Giuseppe – Granita". L’intervento verrà finanziato per 300mila euro mediante Pnrr, per 30mila con il fondo ministeriale per l’avvio delle opere indifferibili e per 40mila con fondi comunali. I lavori saranno affidati mediante procedura aperta: ci saranno 15 giorni per la presentazione delle offerte e per la scelta del contraente sarà seguito il criterio del minor prezzo. Un intervento atteso dai residenti che sono alle prese con l’incompiuta della torre Erap i cui lavori si sono fermati e non più ripresi.

Nel quartiere San Giuseppe in questi giorni sta prendendo il via il trasloco alle del mobilio e degli arredi dalla scuola dell’infanzia La Giraffa. La scuola Federico II assieme alla Giraffa infatti a breve vedranno partire un cantiere per l’adeguamento strutturale antisismico. La giunta Fiordelmondo ha individuato nel centro direzionale Zipa e in particolare nei locali dell’ex asilo nido Biricoccole la nuova sistemazione per i piccoli alunni della Giraffa. Resteranno invece nelle loro aule gli alunni della scuola media Federico II "trattandosi di lavori a stralci consequenziali" come riferito dall’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni.