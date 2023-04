San Giuseppe, l’amministrazione incontra i cittadini

Incontro pubblico mercoledì dedicato dall’amministrazione comunale al quartiere di San Giuseppe.

L’appuntamento è alle 18 all’aula magna della scuola Federico II in piazzale San Savino dove il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessora ai lavori pubblici e all’urbanistica Valeria Melappioni, insieme agli altri colleghi di Giunta comunale, si confronteranno con i residenti su temi più importanti relativi proprio al quartiere.

"Saranno presentati i due nuovi interventi in programma – spiegano dal Comune –: da un lato gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere San Giuseppe e del Granita e di quelli fra Porta Valle e piazzale San Savino, finanziati con le risorse Pnrr del PinQua. Dall’altro la realizzazione del parcheggio tra via San Giuseppe e via dei Mille, con spazio verde annesso e sistemazione dei marciapiedi fino al passaggio pedonale rialzato lungo viale del Lavoro. L’occasione – concludono - permetterà anche di illustrare i primi riscontri sulla polizia locale di prossimità che proprio da San Giuseppe ha iniziato la propria sperimentazione e di affrontare le altre questioni di interesse del quartiere".