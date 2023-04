San Giuseppe: parco, ciclabile e posti auto

Un nuovo parco dell’accoglienza in via Tessitori, percorsi ciclopedonali a Porta Valle e il nuovo parcheggio (18 posti auto) con area verde e nuove piante in via dei Mille. Il sindaco Fiordelmondo e la sua giunta mercoledì sera, assieme ai tecnici che hanno elaborato i nuovi progetti (finanziati dal Pnrr) hanno incontrato i residenti del quartiere San Giuseppe per illustrare le novità. Al termine della presentazione all’aula magna della scuola Federico II il dibattito si è infuocato con alcuni residenti – i presenti erano stati invitati dallo stesso sindaco a condividere proposte ed idee - i quali hanno lamentato degrado e mancata manutenzione del quartiere definito da alcuni "ghetto". "Bello tutto questo verde ma San Giuseppe è morto" ha gridato una signora dalla platea. "I marciapiedi sono fatiscenti e manca la sicurezza: siamo stufi (stanchi, ndr) - ha aggiunto un’altra signora - Agli orti del Granita ci sono gli animali da cortile, persino le capre. I vigili sono venuti ma poi sembra non sia possibile risolvere il problema". Non sono mancate le critiche ai vecchi amministratori per la torre Erap oggi incompiuta e con il rischio di restarlo a lungo. "Non sono affatto razzista – ha detto Mario Ceppi – ma il peso degli extracomunitari lo stiamo sostenendo soltanto noi. Abbiamo bisogno che l’amministrazione ci ascolti. Serve un sondaggio per capire quale sia l’etnia più presente: c’è bisogno di un consiglio di quartiere inserendo componenti extracomunitari. Abbiamo problemi di convivenza e le nostre abitazioni fatte con tanti sacrifici non valgono più nulla. Da noi le nuove coppie non vengono". E poi: "Non si sarebbe dovuto costruire il palazzone Erap: ce l’ho con gli amministratori che l’hanno consentito". "Rifaremo anche i marciapiedi – ha replicato l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni - ma non si riesce a fare tutto e subito, proprio come avviene dentro le nostre case. Abbiamo scelto le priorità. Noi ci siamo ad affrontare i problemi e ci mettiamo la faccia nel dire quello che facciamo". "Tutto questo verde come ho sentito dire – ha aggiunto Lorenzo Fiordelmondo - è un dato importante per la nostra azione amministrativa. Qui c è più bisogno di altre zone di mettere mano alle manutenzioni e ne siamo consapevoli". L’intenzione dichiarata dall’assessore Melappioni è di "coinvolgere le associazioni per la cura del verde". "A breve, entro giugno – ha poi aggiunto - apriremo la gara per affidare i lavori per il parcheggio di via dei Mille. Abbiamo trovato le risorse".