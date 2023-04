San Giuseppe tra ciclabili e sport

"Abbiamo illustrato ai cittadini alcuni progetti che a breve diventeranno realtà, tutti legati da un’unica visione, quella di rigenerare il quartiere e farlo vivere come parte integrante della città e di tutti, non come luogo a sé".

Così da Jesi in Comune dopo l’infuocata assemblea nel quartiere San Giuseppe. "Al Parco Granita – aggiungono - verrà realizzata una pista ciclabile, saranno ricollegati i sentieri pedonali e abbattute le barriere architettoniche, verrà realizzato un ponte per aiutare il collegamento con le altre parti della città. Saranno installati giochi e ripulita e sistemata la vegetazione. Poi un percorso ciclabile in grado di collegare il Torrione e Portavalle, al piazzale San Savino, alla scuola Federico II e quindi al futuro Parco Granita, sempre facendo attenzione al verde e alla sicurezza stradale. E infine il parcheggio in via Garibaldi, dove verranno installati 18 posti auto e altri per bicilette e motocicli, con materiale permeabile, ma soprattutto verrà realizzato uno spazio verde di 140 metri quadrati e un attraversamento pedonale rialzato al Viale del Lavoro, previa risistemazione dei marciapiedi".

"Molta – concludono - l’attenzione anche allo sport e più in generale ai servizi sociali: inizieranno i lavori alla palestra Carbonari, è stato istituito uno sportello Erap ed è cominciato l’iter che porterà alla ristrutturazione della scuola Federico II così come al rifacimento della Garibaldi. Il quartiere avrà quindi due ‘nuove’ scuole".