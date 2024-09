San Marcello, furto nell'azienda agricola i carabinieri arrestano uno dei banditi

San Marcello (Ancona), 19 settembre 2024 – Furto in azienda agricola, scatta l’allarme intervengono i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Jesi e della stazione di Santa Maria Nuova che riescono ad arrestare un uomo. Si tratta di un 23enne, di nazionalità straniera, in manette per tentato furto aggravato. Nel corso della notte scorsa i militari sono intervenuti in un’azienda agricola di San Marcello, dove era stato segnalato un furto in atto. Arrivati sul posto i militari hanno notato due uomini, travisati, che si sono immediatamente allontanati di corsa per i campi. Né è scaturito un rocambolesco inseguimento a piedi, reso difficoltoso dalle condizioni del terreno a causa delle abbondanti piogge. Uno di questi è stato bloccato mentre il secondo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nel corso del sopraluogo i militari hanno riscontrato che all’interno dell’azienda erano state forzate due cabine elettriche, rimosso un sensore dell’allarme nell’area adibita al ricovero dei mezzi e danneggiati tre di questi. Dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza è emerso che il gruppo che aveva agito era composto da quattro persone. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificarli. Il 23enne è stato arrestato. Oggi stesso il giudice di Ancona ha convalidato l’arresto e applicato al giovane la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Ancona.