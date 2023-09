"San Marcello, palazzo Santi sarà riqualificato e trasformato in museo"

San Marcello (Ancona), 12 settembre 2023 – “Palazzo Pio Santi sarà riqualificato entro maggio del 2026 e sarà interamente dedicato ad attività museali”. Lo annuncia l’Erap. Si tratta di un edificio settecentesco parte integrante della cinta muraria del paese, sede della famiglia Santi, benefattrice di San Marcello. A seguito di accordi sottoscritti nel 2014 con l’amministrazione comunale si era stabilito il recupero edilizio dell’immobile per la realizzazione di spazi museali al piano terra e primo, e di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al piano secondo. In seguito il Comune ha ritenuto che l’intero edificio dovesse essere utilizzato a fini museali e, a seguito dei danni che l’edificio ha subito per effetto del sisma che ha colpito le Marche nel 2016, lo stesso è stato censito nella piattaforma informatica della struttura commissariale (SOSE) relativa al nuovo piano di ricostruzione di opere pubbliche affinché fosse inserito tra le opere finanziabili per la loro riparazione. Con ordinanza del commissario Guido Castelli sono stati concessi al Comune di San Marcello, nel nuovo piano di ricostruzione per la Regione Marche 900mila euro per il recupero a spazi museali di Palazzo Santi a seguito dei danni subiti dal sisma. Stante l’urgenza di provvedere all’intervento in oggetto, visti i tempi particolarmente ristretti previsti dall’ordinanza, e considerati i consolidati rapporti già in atto che hanno visto Erap Marche effettuare per conto del Comune di San Marcello l'attività di progettazione, di affidamento dei lavori e di gestione dell’appalto relativamente ai lavori di recupero del piano terra di palazzo Santi per la realizzazione del Museo della radio, il Comune di San Marcello ha stabilito di procedere attraverso un partenariato, in sinergia con l’Erap Marche affidando all’Ente la posa in essere tutte le attività necessarie a pervenire alla progettazione esecutiva dell’intervento di validazione del progetto, di stazione appaltante ed alla effettuazione della gara di appalto, mantenendo in capo al Comune le attività di Rup, di ufficio direzione lavori, di stipula del contratto e di generale supervisione dell’intervento. L’avvio dei lavori è previsto per la primavera del prossimo anno e la fine degli stessi per il 31 maggio del 2026. Esprime soddisfazione il presidente di Erap Marche Saturnino Di Ruscio: “Si tratta di una proficua collaborazione tra enti pubblici che porterà a recuperare e valorizzare un edificio che fa parte del patrimonio artistico e storico e che sarà restituito alla collettività come spazio museale, volàno per il turismo della Vallesina e delle Marche grazie a fondi per la ricostruzione post sisma. Al contempo – aggiunge – è riconosciuta l’alta professionalità del personale del presidio Erap di Ancona che assolverà alle importanti funzioni che condurranno al completamento dei lavori”.