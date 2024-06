San Marcello trovati con l'hashish e 8.600 euro in contanti: 20enni nei guai

San Marcello (Ancona), 6 giugno 2024 - Nuovi controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Jesi: il bilancio è di una persona arrestata e una denunciata a piede libero per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Morro d’Alba, durante l’attività di vigilanza svolta nel centro abitato di San Marcello, dopo aver notato degli strani movimenti, hanno proceduto al controllo di due ragazzi a bordo di un’utilitaria. Il nervosismo tradito da questi ultimi sin da subito ha determinato i militari a compiere una perquisizione. All’interno dell’auto sono stati, così trovati 207 grammi. di hashish, nascosti nelle tasche di una felpa risultata essere di proprietà del conducente, un 20enne. Nelle tasche dei pantaloni del passeggero, 21enne, è stata trovata, invece, la somma contante di 1.270 euro. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, nella casa abitata dal giovane alla guida è stata trovata l’ulteriore somma contante di 7.370 euro. La sostanza stupefacente e l’intera somma, verosimilmente frutto dell’illecita attività di spaccio, sono state sottoposte a sequestro. Il 20enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari mentre per il 21enne è scattata la denuncia in stato di libertà. Oggi all’esito del giudizio direttissimo, il 20enne è stato condannato, a seguito di patteggiamento, alla pena di 8 mesi di reclusione e alla multa di 700 euro, pena sospesa. Il giudice ha disposto, inoltre, la confisca del denaro.