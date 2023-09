San Marco, contributi e spiragli di riapertura

E’ online da stamattina sul sito del Comune di Osimo il bando per l’assegnazione di un contributo economico una tantum a favore dei commercianti del quartiere di San Marco penalizzati dalle modifiche alla viabilità necessarie per il ripristino di Porta Vaccaro. Il budget messo a disposizione dell’amministrazione comunale è stato confermato in 12mila euro con un contributo massimo di mille euro a richiedente. Potranno accedere al bando tutti i commercianti e le attività produttive con vendite dirette al pubblico che dimostrino di aver subito un calo di fatturato di almeno il 20 per cento nel trimestre giugno-agosto di quest’anno rispetto allo stesso periodo 2022 e che si trovino in via San Marco, via Matteotti, via Strigola, via Cappuccini e piazzetta del Carmine. Proseguono intanto i lavori di messa in sicurezza di Porta Vaccaro con la volta centrale distaccata dopo il nubifragio di inizio giugno. "Gli operai hanno effettuato il secondo intervento di cementificazione della fessura e ora saranno necessari 20 giorni per il suo consolidamento e per alcuni interventi accessori, come quello di Dea sugli impianti elettrici rinvenuti nei lavori – spiega il sindaco Simone Pugnaloni in sopralluogo -. Salvo imprevisti, tra il 16 e il 18 ottobre sarà possibile riaprire la viabilità sotto ai Tre Archi (via Matteotti da Largo Trieste) mentre saranno necessari qualche giorno in più per riaprire al traffico sovrastante (via Cappuccini e via Leopardi) per consentire ai tecnici di completare il recupero della sede stradale e il rinnovo dell’asfalto. Intanto già dai prossimi giorni inizieranno le delicate fasi di smantellamento dei ponteggi che da oltre un decennio sorreggono le volte dei Tre Archi. Alla sua riapertura al traffico, la principale porta di accesso a San Marco finalmente sarà libera dalle strutture di sicurezza e tornerà integra in tutta la sua bellezza originaria". Una prima data di termine dei lavori era stata data dal sindaco per Ferragosto: "Consigliamo al sindaco di evitare annunci altisonanti se sa già di non poter mantenere la parola data – dicevano le Liste civiche un mese fa - ed esigiamo un aiuto vero e concreto per le attività di tutto il territorio che a causa della negligenza di questa amministrazione stanno venendo pesantemente danneggiate". Le domande di richiesta di contributo potranno essere presentate tra il 16 e il il 31 ottobre secondo le modalità comunicate nella procedura.

Silvia Santini