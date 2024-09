San Martino, al via la bonifica del complesso

"Affidati i lavori, si parte con la bonifica al complesso San Martino. Durante l’estate è stato effettuato lo svuotamento complessivo dell’immobile dove c’erano i laboratori artigianali dei nostri operai. E’ stato spostato tutto in quelli di via Acquaticcio. Ora potrà partire la bonifica e pensiamo di essere in linea con il cronoprogramma che prevede la fine lavori a marzo del 2026".

Così l’assessore ai Lavori pubblici Valeria Melappioni annuncia le tappe dell’importante intervento di riqualificazione di questo ampio complesso che si trova tra piazza Oberdan e corso Matteotti. Sono 1.400 metri quadrati per 12 appartamenti di cui 11 al primo piano, in edilizia convenzionata in affitto, 250mq di casa alloggio Cesarini destinata ai disabili con le sue tre camere, numerosi spazi per associazioni e due nuove aperture: una su corso Matteotti l’altra su via Pastrengo.

L’intervento è pari a 5,7 milioni, ma l’importo lavori è di 3.3 da realizzare in 540 giorni. Tempi piuttosto stretti per portare a termine la grande opera finanziata con fondi Pnrr ma anche comunali con la giunta Fiordelmondo che ha modificato progettazione e stanziamenti. Al centro sarà riqualificato il cortile con del verde e percorsi pedonali. Uno spazio di aggregazione che potranno utilizzare le associazioni. Per restare in centro, ci vorrà invece ancora tempo invece prima di far ripartire un impianto di risalita all’interno di palazzo Battaglia: "Si è chiusa la manifestazione di interesse – spiega l’assessora Melappioni – e questo ci permetterà di avere il progetto esecutivo e cercare i finanziamenti. La manifestazione di interesse prevedeva un altro impianto di risalita" nella zona di Fonte Mastella o viale della Vittoria. La progettazione è in corso e quindi potremo poi cercare i finanziamenti".

"Tornerà a vivere anche la zona di Chiostro Sant’Agostino – aggiunge l’assessora - dove abbiamo previsto di realizzare i bagni pubblici che mancano da tempo in città. La gara è in preparazione deve essere approvata dalla Soprintendenza. Contiamo di affidare i lavori entro l’anno per rinnovare uno spazio che soffre di non utilizzo. Stiamo lavorando anche ai patti di collaborazione per arrivare ad avere delle attività che siano prolungamento della vita in centro". "Entro fine anno" dovrebbe essere installato anche l’ascensore per il municipio il quale arriverà al piano di rappresentanza "dove sarà realizzato uno spazio a disposizione anche degli uffici che si trovano ai piani superiori".

Sara Ferreri