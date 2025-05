San Martino nel degrado completo: "Ma il multipiano sta andando avanti"

Parcheggio San Martino tra presente e futuro. Da una parte la situazione attuale dell’area, immersa nel degrado fuori controllo in cui versa l’ex caserma dei carabinieri, di cui restano in piedi i ruderi delle facciate, dall’altra il futuro di quello spazio che è prepotentemente tornato al centro della strategia della sosta dell’amministrazione comunale. In consiglio comunale ieri si sono provate a dare le risposte a tutte e due le prospettive, quella attuale e quella futuribile. Partendo dal progetto di realizzare lì uno dei parcheggi multipiano, emergono ancora dei dubbi. La progettazione è stata rifatta in modo da risparmiare forse un paio di milioni di euro, pur perdendo alcuni posti auto, ma per ora non ci sono certezze: sul costo definitivo, sulle tempistiche e sulle fonti di finanziamento dell’opera: "Nessuna incertezza _ ha risposto l’assessore Daniele Berardinelli all’interrogazione di Mirella Giangiacomi (Pd) _, la settimana scorsa è stata presentata la bozza del progetto esecutivo. Ci sono state delle osservazioni, ma nessun intoppo. Rispetto alla progettazione del 2022, che prevedeva un costo di 6,2 milioni di euro, siamo riusciti a risparmiare delle risorse rinunciando a un esiguo numero di posti auto. In questo modo l’opera sarà in grado di autofinanziarsi una volta a regime grazie alla richiesta di posti auto dagli esterni, ma anche dai residenti della zona. Sul finanziamento credo ci avvarremo di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per poi essere autosufficienti grazie alle rendite della sosta. Sui tempi di inizio e di fine dei lavori al momento non posso fornire dati certi". Tempi che riguardano direttamente il presente. La fotografia odierna parla di un desolante abbandono, come evidenziato dall’interrogazione presentata dalla consigliera di maggioranza Francesca Bonfigli (Fratelli d’Italia) che da tempo si sta occupando di quel sito in degrado, a partire dall’opportunità di abbattere il rudere. A lei ha risposto l’assessore Tombolini: "La situazione del degrado in quell’area è davvero pesante, ma è chiaro che per intervenire lì è necessario avere un quadro chiaro su cosa fare del parcheggio san Martino. Esiste un vincolo per il recupero. Ma tenerlo così non ha senso _ ha aggiunto Tombolini _. dobbiamo ragionare in giunta per capire cosa è meglio fare, ad esempio demolire quei resti e in attesa del San Martino realizzare dei posti auto a raso per residenti e operatori commerciali".