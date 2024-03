San Martino, sì al parcheggio: "Muri pericolanti sistemati. Ex Caserma subito in sicurezza"

Il parcheggio San Martino s’ha da fare. Se lo augurano, lo candeggiano e anzi chiedono alla giunta comunale di passare all’azione i residenti della zona tra via Torrioni, via Oberdan e via Montebello. Costruire un contenitore per limitare il traffico in centro e soprattutto azzerare il degrado che impera ormai da anni. Un altro attore irrompe sulla scena della querelle del parking multipiano attorno al quale vige una grande confusione da parte dell’amministrazione. Si tratta dei cittadini che da tempo si stanno occupando del problema e l’hanno iniziato a fare tanti anni fa: "Abbiamo di recente segnalato che la nuova amministrazione comunale ha provveduto, con nostra piena soddisfazione e di cui siamo grati, a risolvere in tempi brevissimi il problema di tre muri pericolanti da anni presenti sulla terrazza immediatamente al di sopra della uscita della Galleria San Martino, lato città. Un primo intervento, questo, che ha iniziato a restituire sicurezza e decoro al tratto di via Torrioni compreso tra via Montebello e via Oberdan. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’architetto Ambretta Benvenuti, a cui ci siamo rivolti quale esperto in recupero di edifici in centri storici". Il comitato di residenti ringrazia la giunta attuale per il piccolo intervento, ma intanto sul grosso del problema regna l’incertezza: "Stiamo cercando di aumentare la visibilità del problema. Presto i contenuti della petizione, testi e immagini, verrà consegnata brevi manu ai destinatari". Parliamo del sindaco Silvetti, tre assessori della sua giunta (Zinni, Tombolini e Berardinelli), il consulente esterno per il decoro urbano, l’architetto Riccardo Picciafuoco, e la soprintendente ai beni architettonici delle Marche Cecilia Carlorosi. Nella petizione si entra nel dettaglio dell’intervento: "Chiediamo a questa amministrazione, senza più rimandare, l’attuazione del parcheggio multipiano San Martino e di attribuire all’opera carattere d’urgenza, pur nei ben noti limiti delle disponibilità di bilancio. Intanto provvedere alla messa in sicurezza statica dell’ex Caserma San Martino che si affaccia su via Torrioni con gli interventi che permettano la definitiva rimozione della esistente recinzione metallica per la qualità della vita dei residenti e del decoro urbano nel suo complesso. Intervenire, inoltre, sulla soprintendenza per concordare un intervento di restauro della facciata, restituendo così il dovuto decoro all’area".