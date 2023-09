"San Nicolò ed ex Giuseppine, non ci sarà nessun collegamento"

"La chiesa di San Nicolò, gioiello del sec. XII, sarà architettonicamente autonoma rispetto all’edificio delle ex Giuseppine". Così dalla giunta Fiordelmondo che ha approvato definitivamente la variante al piano di recupero che "si sostanzia proprio nell’eliminazione, rispetto al progetto originario, del corpo agganciato alla navata destra della chiesa. Non ci sarà dunque nessun tunnel come inizialmente previsto, ma un passaggio terra-cielo che permetterà di raggiungere la corte interna dell’edificio delle ex Giuseppine, a uso pubblico e pensata per consentirne una fruizione ottimale da parte di cittadini e turisti, da dove poter così ammirare le absidi medievali della chiesa di San Nicolò. Con l’approvazione definitiva della variante che contempla il nuovo progetto approvato dalla Soprintendenza, si supera dunque lo stop imposto dalla stessa che nella primavera 2022 aveva bloccato i lavori del cantiere proprio in prossimità del punto di contatto tra la chiesa e le ex Giuseppine. È stato questo il risultato di un lungo lavoro che ha visto l’Amministrazione comunale fortemente impegnata".