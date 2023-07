San Paolo, al via la rassegna estiva "Tra cielo e terra" all'anfiteatro comunale

Al via domani (ore 20,30) la rassegna estiva "Tra cielo e terra" con un ricco calendario di spettacoli, concerti ed eventi che si svolgeranno fino al primo settembre all’anfiteatro comunale all’aperto di San Paolo di Jesi. Si inizia con lo spettacolo "Luce", della compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. "Uno spazio perfettamente integrato con le bellezze del paesaggio e con il paese di San Paolo di Jesi – spiega l’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi -. Le Marche si impongono nel panorama internazionale come terra di teatri e di teatro – continua Biondi – luoghi di aggregazione e di incontro nel segno della cultura, intesi non solo come edifici storici ma anche, come in questo caso, come spazi culturali aperti, per un’offerta ampia su cui la Regione sta investendo molto". "Prima era un’area degradata – aggiunge il sindaco Sandro Barcaglioni - è stata risanata, resa fruibile al pubblico e destinata ad attività teatrali e culturali. La realizzazione dell’anfiteatro è stata possibile grazie ai fondi del Gal, a sua volta ripartiti dalla Regione. Questa manifestazione inaugura la conclusione del primo stralcio di lavori e presto saranno avviati quelli di completamento che riguardano l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’allestimento di strutture quali servizi igienici, spogliatoi per gli artisti, magazzini e la risistemazione totale del verde. Alla compagnia Ruvidoteatro, direttore artistico e regista è Fabio Bonso, la gestione del teatro per 4 anni".