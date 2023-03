San Paolo di Jesi, festa grande per i 50 anni della Fipill

I dipendenti Fipill



San Paolo di Jesi (Ancona), 27 marzo 2023 – Traguardo importante per l’azienda Fipill che festeggia 50 anni di attività. L’azienda è stata fondata il 23 marzo 1973 da Silvano Ricci e Pierino Landi.

Ora al timone dell’azienda c’è Claudio Ricci e i due figli Riccardo (al settore commerciale) e Roberto (al reparto qualità), mentre la figlia di Pierino Landi, Tania, lavora nell'azienda.

La sede originaria dell’officina Fipill era a Jesi, ma dopo circa cinque anni si trasferisce a San Paolo di Jesi occupando prima una superficie di 800 metri quadrati fino agli attuali 2.500 metri quadrati.

Cinquant’anni di storia aziendale vogliono dire un bagaglio di esperienze e conoscenze, acquisite dal continuo confronto con i clienti per trovare le migliori soluzioni. L’azienda di San Paolo di Jesi è specializzata nella produzione di pulegge in alluminio, un metallo leggero, resistente e totalmente riciclabile. Le pulegge trovano il loro utilizzo in numerosi settori: elettrodomestici, climatizzazione, agricoltura e automotive.

“Ricordo – dice Claudio Ricci - quella volta che andai da un cliente che mi portò da un grande produttore di scooter elettrici che aveva un problema con la trasmissione di potenza. Noi con la nostra esperienza, abbiamo trovato una soluzione e realizzato un prototipo che è stato approvato ed è partita la produzione con risultati soddisfacenti sia per noi che per il nostro cliente”.

La Fipill è specializzata nella produzione di particolari meccanici customizzati per soddisfare le varie richieste dei clienti. I prodotti Fipill si possono trovare sulle piattaforme di manutenzione degli aerei Boeing, negli yacht, nelle incubatrici dei pulcini e persino nelle macchine per la riabilitazione.

L’azienda ha festeggiato l’evento con gli attuali 33 dipendenti, con i clienti italiani ed esteri, con i fornitori, con gli amici e i dipendenti in pensione.

Il traguardo dei 50 anni è stato raggiunto grazie ad un intenso lavoro e al processo di continua crescita e di continua trasformazione che ha coinvolto tutta l'azienda. Una crescita necessaria, a livello di personale qualificato, di strutture e di macchinari, per reggere il passo con i tempi e raggiungere nuove dimensioni e nuove tecniche produttive.

“Il segreto del successo – conclude Claudio Ricci – è nel gioco di squadra. Si vince insieme e siamo tutti interdipendenti e quindi la mia azienda è davvero di tutti. Non amo i fuoriclasse, preferisco uomini normali che insieme fanno una grande squadra. Questa filosofia ci ha portato qui, ma sono sicuro che è quella giusta anche in momenti difficili”.