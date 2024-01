San Paterniano, ecco 732mila euro per la sistemazione

Nuovi fondi per la ricostruzione post sisma 2016. Il commissario Guido Castelli ha confermato il finanziamento di 732mila euro per la chiesa di San Paterniano al castello di Collamato di Fabriano. I lavori prevedono riparazione e miglioramento sismico. "Abbiamo concesso – spiega Castelli – un contributo di 732mila euro per i lavori di ripristino che riguarderanno, tra le altre cose, murature, intonaci, volte, campanile e copertura della sagrestia. Il tutto con l’obiettivo di riparare i danni e i dissesti in atto e assicurare una buona organizzazione della struttura, aumentando la sicurezza con interventi volti a inibire ogni problema in caso di terremoto". La chiesa di San Paterniano, ricostruita nel 1837, durante le forti scosse dell’ultimo sisma aveva riportato diverse lesioni. "Continuiamo a lavorare senza sosta – aggiunge Castelli –, all’insegna di pragmatismo e crescente capacità operativa, potendo contare sulla piena e costante collaborazione di monsignor Francesco Massara, vescovo di Fabriano-Matelica, e dei soggetti coinvolti. È nostro dovere restituire luoghi così importanti non solo a livello religioso, e di farlo nel più breve tempo".