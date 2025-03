"San Paterniano, ok a 16 case dell’Erap"

"In qualità di componente del consiglio di amministrazione dell’Erap regionale Marche, comunico che dopo più di 15 anni di lavori bloccati, i 16 appartamenti a San Paterniano di Osimo per l’edilizia popolare agevolata sono finalmente completati". Ad affermarlo è il consigliere Stefano Gatto che si pronuncia su uno degli argomanti caldi a Osimo che ha scatenato critiche da parte dei cittadini. "Appena insediato nel marzo 2022, l’attuale consiglio di amministrazione ha provveduto a sbloccare il cantiere cui, prima, nessuno si era interessato. Quel cantiere ospitava anche vandali che hanno causato danni esterni ed interni – continua -. Mi sono interessato più volte attraverso gli uffici comunali in modo che venisse pubblicato il bando pubblico, visto che il cantiere era completato. Comunico oggi che la commissione per l’aggiudicazione definitiva è stata convocata per giovedì. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva si procederà alla consegna delle chiavi. Le domande ammesse sono state 10 su 16 appartamenti. Appena consegnati i primi 10, sarà fatto un altro bando per aggiudicare gli altri sei rimanenti. Ringrazio il segretario comunale Sopranzetti e il commissario comunale Branca per la loro sollecitudine nel convocare la commissione. Ringrazio, inoltre, il personale Erap per l’impegno in questo lungo periodo".