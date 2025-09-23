San Settimio, caos per la Tombolata tra varchi e difficoltà con le cartelle

Tombolata di San Settimio partecipatissima ma non senza polemiche e proteste nel tardo pomeriggio di ieri, specie per la gestione dei varchi di accesso e uscita presi d’assalto dopo le 18.30. Alcuni banchi per la vendita delle cartelle della tombola, tutti esclusivamente in piazza della Repubblica (e non dislocati lungo tutto il centro già dai giorni precedenti come era ormai tradizione), hanno iniziato prima dell’orario concordato (le 18,30) la vendita. Alle 18.10 c’erano già diverse decine di persone in fila ad ogni banco e così i volontari hanno provato ad aprire la vendita, ma sono stati subito stoppati. Di qui le proteste da parte dei tanti che in attesa, non capivano perché non si potessero acquistare le cartelle prima dell’ora "x". "Le normative sulla sicurezza" hanno risposto gli operatori. Col passare dei minuti il via vai di persone dai varchi posizionati agli accessi di piazza della Repubblica si è fatto intenso. Tutti a chiedere i pass di ingresso (3.600 il numero massimo) e ad accedere anche dalle uscite causando il difficile deflusso di chi era in piazza per altre ragioni, diverse dalla tombola. Difficile per i carabinieri in congedo e i volontari Avis gestire il tutto. Il supporto delle forze dell’ordine è stato fondamentale.