San Settimio, ecco la fiera. Lotta all’abusivismo

Ci siamo dopo la tombola, ridimensionata per le normative sulla sicurezza andata in scena ieri e il prefiera a Porta Valle, al via oggi la tre giorni di fiere di San Settimio. Ben 550 banchi per tutti i gusti invaderanno per tre giorni il centro sia nella parte alta che bassa. "Una tradizione che ogni anno comporta un lavoro importante degli uffici – rimarca l’assessora al commercio Emanuela Marguccio –. Quest’anno abbiamo tolto anche la cauzione che negli anni scorsi era stata chiesta agli ambulanti per gli eventuali danni dalla nuova pavimentazione del corso, visto il comportamento impeccabile registrato l’anno scorso da parte degli operatori. Restano il premio Bancarella (300 euro al vincitore) e le iniziative che accompagnano i tre giorni di fiera compreso l’angolo birra a piazza Colocci e il cibo dedicato ai celiaci". Massima attenzione anche alla lotta all’abusivismo con la polizia locale impiegata a pieno organico per vigilare sull’andamento della kermesse e della viabilità che prevede la chiusura di via Setificio all’altezza della chiesa di San Savino e di via Pastrengo- mura Occidentali.

sa. fe.