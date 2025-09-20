San Settimio, tombola a numero chiuso e pista da ballo

Un’area musicale anni Cinquanta con street food, drink e una pista da ballo all’interno della fiera di San Settimio: il ‘vintage festival’ da martedì a giovedì. La tombolata di San Settimio, lunedì, ancora a numero chiuso ma per 3.600 persone (erano 2.980 dello scorso anno) per le normative sulla sicurezza. Le cartelle saranno vendute solo in piazza della Repubblica dalle 18,30. Alle 20,30 l’estrazione con 6mila euro di montepremi. Sono le due principali novità della quattro giorni di festa che la città si appresta a vivere da lunedì giorno del patrono San Settimio (con l’anteprima della fiera) a giovedì. Attese 515 bancarelle (in calo rispetto allo scorso anno quando ce n’erano 550) tra l’Arco Clementino e piazzale San Savino: "Quest’anno sarà esclusa la zona del Boario essendo sempre meno i banchi con gli animali vivi" ha spiegato Matilde Sargenti del Suap presentando la kermesse in Comune accanto al sindaco Fiordelmondo. "Nell’area di fiera a gestione comunale – aggiunge Sargenti - saranno 402 gli operatori commerciali, 12 gli artigiani, 10 gli imprenditori agricoli, 13 i creativi e hobbisti. A questi, vanno aggiunti i 70 operatori della manifestazione fieristica in appalto e gestita da Promo-D tra il centro, il Vintage Festival e la Campionaria. Per i posteggi liberi, abbiamo già 60 operatori in graduatoria". Banchi dell’artigianato e hobbistica in piazza Federico II, alle birre artigianali in piazza Colocci, oltre alla campionaria di Porta Valle. All’ex pista di pattinaggio, "tutti i tre giorni dalle 17 ci saranno laboratori e attività per i bambini, poi in serata musica, balli e band anni ’50".

"La polizia Locale - ha spiegato Marina Marchesani vicecomandante - sarà impegnata con tutto il personale all’esterno e un terzo turno fino alle 22, in collaborazione con le altre forze dell’ordine. Quest’anno ci saranno anche le barriere antintrusione". Modifiche alla viabilità in vigore già da ieri e fino al sabato prossimo per "consentire allestimento e smontaggio degli stand". Per questo, a Porta Valle, il capolinea degli autobus è stato spostato nella parallela via Acqua". "La sosta nel parcheggio delle Conce sarà riservata ai residenti delle Ztl San Pietro e Pergolesi e di piazza Baccio Pontelli e via Mazzini, che nei giorni di Fiere non hanno modo di rientrare nei pressi delle loro abitazioni". Per i disabili 6 posti auto in Via Setificio e 4 in piazzale delle Conce per quanti vogliono risalire con l’ascensore in centro.

Sara Ferreri