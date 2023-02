San Valentino, città in festa e tante iniziative

La spiaggia di velluto festeggia San Valentino, numerose le iniziative in programma dall’11 al 19 febbraio.

Una città fortemente legata al Santo: le reliquie di San Valentino, infatti, sono custodite proprio nella chiesa del Carmine. Durante il pontificato di Pio IX, infatti, il Vicario di Roma donò le reliquie di San Valentino al cardinale Domenico Lucciardi (morto a Senigallia nel 1864) che, a sua volta regalò alla chiesa del Carmine.

Da sabato 11 febbraio sarà allestito un "selfie corner" in Piazza Roma mentre la Rotonda a mare, oltre a colorarsi di rosso sarà allestita con cuori luminosi lungo tutto il pontile. L’aiuola di Piazzale della Libertà sarà addobbata con fiori rossi. Inoltre al 17.30 al Foro Annonario, alle 18 nel cortile del Palazzetto Baviera ed alle 18.30 in Piazza Roma chiunque si presenteà in coppia, potrà usufruire del biglietto d’ingresso ridotto per visitare le mostre nelle sedi espositive di Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera.

Ma non solo perchè anche in occasione dello spettacolo Kataklò, dell’11 febbraio presso il teatro la Fenice, si potrà usufruire del biglietto d’ingresso ridotto a chiunque si presenterà in coppia.