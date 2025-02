San Valentino, si scioglie anche chef Uliassi

Tutti pazzi per San Valentino, la spiaggia di velluto invasa da cuori e messaggi d’amore e sui social diventa virale la dedica alla moglie dello chef stellato Mauro Uliassi. Un percorso con tanto di ‘segnali’colorati che indicano la strada dell’amore. "Ci ricordremo di quando siamo stati qui insieme", ma anche "Vieni andiamo a vedere il tramonto" e poi "L’amore vince sempre" e "obbligatorio baciarsi".

Dal centro storico al lungomare ci si può scattare un selfie, ma anche partecipare alle sfide tra gli angoli nascosti e suggestivi della città. L’amore sarà protagonista anche domenica 16 febbraio, alle alle 17 all’auditorium San Rocco: in programma l’evento dal titolo "Beethoven, all’Immortale Amata", inserito nella stagione di Senigallia Concerti promossa dal comune e dall’associazione culturale Lemuse con la direzione artistica del maestro Federico Mondelci, prevede le letture delle lettere all’Immortale Amata scritte da Beethoven, a cui il grande compositore riserva sentimenti profondi e sublimi. ‘Love is in the air’, come celebra la canzone di John Paul Young, ha contagiato anche lo chef Tre Stelle Michelin Mauro Uliassi che dal suo profilo Facebook ha dedicato un lungo messaggio alla moglie: "Nell’estate dell’83 mi sono innamorato perdutamente della donna che poi è diventata mia moglie. E quando lei mi chiese di cucinare per la sua festa di compleanno, mi misi ai fornelli con il cuore gonfio di passione e di desiderio – si legge nel messaggio - Cucinai come nel film "Il pranzo di Babette". I miei commensali erano tutti ragazzi abituati al massimo a pizzerie o paninoteche, e rimasero letteralmente sedotti da quello che avevo preparato. Chantal, mia moglie, era raggiante e io ero felice. Insomma, per la prima volta scoprii quanto fosse meraviglioso e bello leggere il piacere e la felicità negli occhi degli altri. Un piacere e una felicità di cui ero io l’artefice. Seguirono altri pranzi e Chantal cominciò a insistere che quello era il mio talento e che dovevo lavorarci sopra. Così ho cominciato a impegnarmi a fondo verso quella direzione. Ero affascinato dal potere che il cibo aveva sulle persone e dopo sette anni di insegnamento e di studio, ho aperto il ristorante Uliassi nel 1990 con mia sorella Catia". Anche Serra de’ Conti ha dedicato un angolo suggestivo agli innamorati, mentre Ostra Vetere un cielo di cuori è stato allestito nel chiostro.